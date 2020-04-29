Пьяный водитель без прав в поселке Карелии сбил женщину

В поселке Боровой Калевальского района пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 29 апреля, в поселке Боровой, в районе дома № 9 по ул. Северной, в 14.00 30-летний местный житель, не имеющий водительских прав и находящийся в состоянии опьянения, при управлении незарегистрированной автомашиной "ВАЗ-21213" совершил наезд на 31-летнюю женщину-пешехода.

В результате происшествия женщина получила травмы, ей оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.