В Карелии инспекторы поймали двух браконьеров на Онежском озере

Нарушители были пойманы во время рейда, сообщили в МВД Карелии.

В Прионежском районе прошли совместные рейды МВД и отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Карелии.

7 июня в ходе рейда в акватории Онежского озера выявлены два факта незаконного лова. Установлено, что двое граждан, передвигаясь на катерах с работающими лодочными моторами, осуществляли вылов рыбы снастями, количество крючков на которых превышало допустимое законодательством. В отношении петрозаводчанина и жителя Ленинградской области составлены протоколы об административных правонарушениях.

Также возбуждено уголовное дело по факту обнаружения незаконной добычи водных биологических ресурсов в акватории одного из озер Прионежского района, являющегося местом нереста речных рыб.



В период с 3 по 10 июня выявлено 7 административных правонарушений. Из них 4 – нарушение правил, регламентирующих рыболовство, 2 – нарушения правил пожарной безопасности в лесах и 1 факт незаконной рубки лесных насаждений.