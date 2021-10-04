Реклама

В Карелии инспекторы поймали водителей без прав

Новости. Происшествия
14:24, 04 Октября 2021
фото: ПОЛИЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА / ВК

Новости партнеров

Карельские инспекторы отстранили от управления за езду без прав двух нарушителей.

В минувшее воскресенье днём в селе Деревянное инспекторы ГИБДД Прионежского района отстранили от управления и привлекли к административной ответственности двух водителей. Об этом сообщает полиция Прионежского района.

Водитель «Volkswagen Passat» управлял машиной, несмотря на то, что срок действия его водительского удостоверения истёк год назад. А водитель «Ford Focus», который водительского удостоверения никогда не получал, допустил ещё несколько нарушений. Свою машину он не зарегистрировал и не застраховал. На водителей составлены административные материалы, их автомобили помещены на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.09.2021, 15:58
В коррупционной истории по делу Боднарчука оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики
28.09.2021, 11:01
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
30.09.2021, 18:22
В центре Петрозаводска очевидцы вытащили потерявшего управление водителя из автомобиля (ВИДЕО)
30.09.2021, 13:02
Возле вокзала в Петрозаводске появится парковка из двух площадок
29.09.2021, 15:39
Стало известно о состоянии водителя, который устроил ДТП, где погибла женщина с детьми из Петрозаводска
04.10.2021, 06:40
Заслуженный учитель Карелии умерла в больнице после того, как прождала «скорую помощь» восемь часов

Аналитика

Сегодня 16:12
Капитал
«Богач, бедняк» 2
Один из бывших хозяев Онежского тракторного завода оказался за решеткой по подозрению в растрате.
Работодатели платят зарплату вдвое больше МРОТ?
30.09.2021 15:36
Участник конкурса «Учитель года России» из Карелии: «Один в поле не воин» 5
30.09.2021 10:30
Регионы готовят к несменяемой власти 11
29.09.2021 15:48
«Для меня это важный инвестиционный и творческий проект»
29.09.2021 09:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»