В Карелии инспекторы поймали водителей без прав

Карельские инспекторы отстранили от управления за езду без прав двух нарушителей.

В минувшее воскресенье днём в селе Деревянное инспекторы ГИБДД Прионежского района отстранили от управления и привлекли к административной ответственности двух водителей. Об этом сообщает полиция Прионежского района.

Водитель «Volkswagen Passat» управлял машиной, несмотря на то, что срок действия его водительского удостоверения истёк год назад. А водитель «Ford Focus», который водительского удостоверения никогда не получал, допустил ещё несколько нарушений. Свою машину он не зарегистрировал и не застраховал. На водителей составлены административные материалы, их автомобили помещены на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав.