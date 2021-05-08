В Карелии инспекторы вручили водителям георгиевские ленточки

Акция «Георгиевская лента» прошла в Пряжинском районе в преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Сотрудники Госавтоинспекции и представители Пряжинской городской библиотеки вручали участникам дорожного движения георгиевские ленты. Об этом информирует паблик «ОМВД России по Пряжинскому району».

«Отделение ГИБДД ОМВД России по Пряжинскому району поздравляет всех с наступающим праздником Великой Победы!», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что район Петрозаводска отметил 9 мая на день раньше.