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В Карелии интернат получил машину для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья

Новости. Общество
16:03, 06 Апреля 2022
фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия

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Видлицкий дом-интернат получил автомобиль для перевозки своих постояльцев, сообщили власти республики.

Новый специализированный автомобиль на базе Ford Transit FCD 4 поступил на службу в Видлицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов. Об этом информирует министерство социальной защиты Республики Карелия.

Сообщается, что в декабре прошлого года из средств регионального бюджета учреждению социального обслуживания была выделена целевая субсидия в размере 3,7 млн рублей на приобретение автомобиля.  

Новый 8-местный автомобиль оснащен подъемником для инвалидных колясок с портативным пультом управления грузоподъемностью до 380 килограммов, креплениями под инвалидные коляски, кнопками вызова водителя и противоскользящим напольным покрытием.

Машина будет перевозить маломобильных граждан. Пожилые люди и инвалиды, проживающие в доме-интернате, систематически проходят осмотры в Олонецкой центральной районной больнице, периодически нуждаются в получении помощи в учреждениях Петрозаводска. Автомобиль необходим для доставки людей к местам санаторного отдыха. Выезды будут осуществляться до 3-4 раз в неделю, заявили в министерстве.

В Видлицком доме-интернате проживают 380 человек, в том числе около 100 инвалидов-колясочников.    

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