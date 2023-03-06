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В Карелии инвалидов принимают на работу на арендованные места

Новости. Общество
11:45, 07 Марта 2023
фото: Центр социально-трудовой реабилитации «Гармония»

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С начала года 8 жителей республики с ограниченными возможностями здоровья трудоустроились на арендованные рабочие места.

После изменения в законодательстве об обязательном трудоустройстве инвалидов на квотируемое место 8 жителей Карелии с инвалидностью получили работу в некоммерческих организациях — Центре социально-трудовой реабилитации «Гармония» и в региональном отделении «Поможем нашим детям». Об этом рассказали в Управлении труда и занятости республики.

В Управлении напомнили, с 1 сентября прошлого года для выполнения квоты для приема на работу инвалидов работодатель имеет право арендовать рабочее место на другом предприятии или в организации. Ранее он имел право трудоустроить человека с особенностями здоровья только на свое предприятие. Однако специфика многих предприятий такова, что для работы чаще нужны узкоспециальные профессии, а труд предполагает вредные условия, что, конечно, неприемлемо для многих инвалидов.

Одним из первых работодателей, которые принял решение об аренде рабочих мест, стало Отделение банка России в Карелии. Так, три человека успешно трудоустроены в Центр «Гармония» по профессиям системный администратор, секретарь и уборщик помещения.

Арендовало рабочие места в общественной организации «Поможем нашим детям» и ООО «Петербургтеплоэнерго». Работу по специальностям юрист, инструктор по адаптивной физической культуре, социальные работники получили 5 человек. ООО «Петербургтеплоэнерго» направит на выплату заработной платы работникам более 2 млн рублей.

В Карелии законодательно для работодателей, у которых численность работников превышает 100 человек, установлена обязанность для приема на работу инвалидов в размере 4% от среднесписочной численности работников. Если численность работников составляет от 35 до 100 человек включительно, то в размере 3%.

Сейчас для людей с инвалидностью предлагается 456 вакансий. Есть работа по таким профессиям, как бухгалтер, почтальон, упаковщик, курьер, архивист, библиотекарь, программист, кладовщик, подсобный рабочий, специалист.  Жители Карелии с инвалидностью работают в АО «Почта России», ООО «Каскад», ООО «Беккер Джой», АО «Олонецкий хлебозавод», в администрации Боровского сельского поселения, ООО ПКФ «ТОПАЗ», ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия» и в Центре развития ребенка — детском саду № 110 «Красная шапочка».

Напомним, уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся в службу занятости, в 2022 году повысился в 1,2 раза.

С вакансиями можно ознакомиться здесь.

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