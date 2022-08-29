В Карелии ищут пять миллионов рублей на операцию ребенку, которую необходимо выполнить в Америке

Пять миллионов рублей стоит операция в США, после которой российский мальчик с ДЦП сможет получить шанс самостоятельно ходить.

«Столица на Онего» побывала в гостях у семьи пятилетнего Романа Кузнецова из поселка Эссойла Пряжинского района. Ребенок нуждается в операции, которая даст ему шанс ходить.

Мальчику поставлен диагноз детский церебральный паралич. Родители объявили сбор средств, чтобы провести операцию ребенку в Америке.

«В Польше, общаясь с родителями, которые привезли туда детей на реабилитацию, я познакомилась с одной женщиной, которая рассказала, что в США, в детской больнице города Сент-Луис есть нейрохирург, доктор Парк. Он придумал операцию на позвоночнике, которая исправляет спастику. Простыми словами, это такая операция, когда на позвоночнике вырезаются корешки нервов, которые дают неправильный импульс от головы ногам. Если Роме сделают эту операцию и уберут спастику, ему ничего не будет мешать ходить», — рассказала мать ребенка.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».