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Новости. Происшествия
06:40, 25 Июля 2019
фото: МВД Карелии

В Карелии ищут рыбака, который пропал десять дней назад

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Полиция Кондопоги разыскивает без вести пропавшего мужчину, который 14 июля уехал на рыбалку и не вернулся.

Как сообщили в МВД Карелии, полиция Кондопоги разыскивает Лашко Александра Петровича, 1986 года рождения.

Сообщается, что 14 июля он уехал на рыбалку в Кондопожский район на автомобиле Renault Sandero черного цвета (госномер Е 328 РС 10 регион) и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: среднего роста, темные волосы, среднего телосложения, глаза серые. Был одет в камуфляжный костюм зеленого цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 8-999-094-88-55, (881451) 20902.

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