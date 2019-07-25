В Карелии ищут рыбака, который пропал десять дней назад

Полиция Кондопоги разыскивает без вести пропавшего мужчину, который 14 июля уехал на рыбалку и не вернулся.

Как сообщили в МВД Карелии, полиция Кондопоги разыскивает Лашко Александра Петровича, 1986 года рождения.

Сообщается, что 14 июля он уехал на рыбалку в Кондопожский район на автомобиле Renault Sandero черного цвета (госномер Е 328 РС 10 регион) и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: среднего роста, темные волосы, среднего телосложения, глаза серые. Был одет в камуфляжный костюм зеленого цвета.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 8-999-094-88-55, (881451) 20902.