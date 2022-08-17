В Карелии ищут сильных мужчин с высокими моральными качествами для службы в ОМОНе

Росгвардия в Карелии набирает кандидатов для службы отряде мобильном особого назначения «Илвес».

В ОМОН «Илвес» Управления Росгвардии по Республике Карелия открыт конкурсный набор для похождения службы.

Как сообщили в Управлении, к кандидатам предъявляются следующие требования:

- гражданство РФ;

- мужчины до 35 лет с высокими моральными, волевыми и физическими качествам, прошедшие службу в вооруженных силах Российской Федерации;

- наличие образования не ниже полного среднего (11 классов);

- отсутствие судимости и грубых административных правонарушений.

Желающим принять участие в отборе предлагают в качестве "бонусов" службы возможность карьерного роста; надбавки за службу в специальном подразделении; возможность бесплатно обучаться в вузах системы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и МВД России. Кроме того, служащие в ОМОНе могут рассчитывать на льготный стаж (из расчета один год службы за полтора года), страхование жизни и здоровья, вещевое, медицинское, пенсионное обеспечение, а также другие социальные льготы и гарантии.

По вопросам приема на службу обращаться по телефону: 77-14-71.