В Карелии ищут сильных мужчин с высокими моральными качествами для службы в ОМОНе

Росгвардия в Карелии набирает кандидатов для службы отряде мобильном особого назначения «Илвес».
В ОМОН «Илвес» Управления Росгвардии по Республике Карелия открыт конкурсный набор для похождения службы.
Как сообщили в Управлении, к кандидатам предъявляются следующие требования:
- гражданство РФ;
- мужчины до 35 лет с высокими моральными, волевыми и физическими качествам, прошедшие службу в вооруженных силах Российской Федерации;
- наличие образования не ниже полного среднего (11 классов);
- отсутствие судимости и грубых административных правонарушений.
Желающим принять участие в отборе предлагают в качестве "бонусов" службы возможность карьерного роста; надбавки за службу в специальном подразделении; возможность бесплатно обучаться в вузах системы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и МВД России. Кроме того, служащие в ОМОНе могут рассчитывать на льготный стаж (из расчета один год службы за полтора года), страхование жизни и здоровья, вещевое, медицинское, пенсионное обеспечение, а также другие социальные льготы и гарантии.
По вопросам приема на службу обращаться по телефону: 77-14-71.
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