890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Житель Карелии зверски убил женщину и еще двоих покалечил 3
10.11.2020 15:26
"Закрывают тряпками": Парфенчиков рассказал об уловках "маршрутчиков" с терминалами для оплаты 16
10.11.2020 15:32
"Так вот же она!": Глава Карелии ответил на вопрос, "где наша промышленность" 16
10.11.2020 16:05
"Зачистка перед выборами" 1
10.11.2020 15:37
Коронавирус унес в Карелии еще две жизни 4
Сегодня 08:49
"Соберите общие собрания и гоните в шею зарвавшихся функционеров" 5
10.11.2020 16:57

В Карелии ищут водителя "легковушки", который врезался в грузовик и сбежал с места ДТП

Новости. Происшествия
13:12, 11 Ноября 2020
фото: © ОМВД России по Пряжинскому району
Загрузка...

В Пряжинском районе столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ-2114" и грузовик, водитель "четырнадцатой" сбежал с места ДТП.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", 10 ноября в 1.45 на 375-м километре автодороги Р-21 "Кола", в пяти километрах за Пряжей, столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2114 и грузовик Iveco.

Столкновение двигающихся во встречных направлениях транспортных средств произошло на извилистом участке автодороги в тёмное время суток. От столкновения "ВАЗ-2114" съехал в кювет.

Транспортные средства получили механические повреждения.

По информации полиции по Пряжинскому району, водитель легковой автомашины "ВАЗ-2114" совершил столкновение с грузовым автомобилем Iveco. Водитель ВАЗ-2114 с места ДТП скрылся, оставив транспортное средство в кювете.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, устанавливают личность водителя автомобиля ВАЗ-2114.

Госавтоинспекция Пряжинского района просит откликнуться очевидцев ДТП. Телефон дежурной части: 8(81456) 32960

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
05.11.2020, 12:30
В Карелии установлены строгие сроки для проведения теста на коронавирус

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 14
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 17
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»