В Карелии ищут водителя "легковушки", который врезался в грузовик и сбежал с места ДТП

В Пряжинском районе столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ-2114" и грузовик, водитель "четырнадцатой" сбежал с места ДТП.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", 10 ноября в 1.45 на 375-м километре автодороги Р-21 "Кола", в пяти километрах за Пряжей, столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2114 и грузовик Iveco.

Столкновение двигающихся во встречных направлениях транспортных средств произошло на извилистом участке автодороги в тёмное время суток. От столкновения "ВАЗ-2114" съехал в кювет.

Транспортные средства получили механические повреждения.

По информации полиции по Пряжинскому району, водитель легковой автомашины "ВАЗ-2114" совершил столкновение с грузовым автомобилем Iveco. Водитель ВАЗ-2114 с места ДТП скрылся, оставив транспортное средство в кювете.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, устанавливают личность водителя автомобиля ВАЗ-2114.

Госавтоинспекция Пряжинского района просит откликнуться очевидцев ДТП. Телефон дежурной части: 8(81456) 32960