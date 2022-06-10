В Карелии ищут волонтеров для фестиваля с ночными забегами в горном парке

Команда KareliaSport приглашает волонтеров для организации Фестиваля спорта и активного образа жизни ecoFest Ruskeala 5.0.

Фестиваль спорта и активного образа жизни пройдет 25–26 июня в Сортавальском районе. ЕcoFest Ruskeala состоится в пятый раз. Более 1000 участников мероприятия проплывут, пробегут и пройдут различные дистанции, сообщается на сайте регионального правительства.

В программе этого года: ночные трейловые забеги по территории горного парка ecoTrail Ruskeala на дистанции 5, 10 и 21 км; ночная скандинавская ходьба ecoScandi Ruskeala на 5 и 10 км; заплывы на открытой воде Большого Рускеальского мраморного каньона Ruskeala Swim на дистанции 750, 1500 и 3000 м; авторская гонка на SUP-бордах — SUP RUSkeala на дистанцию 750 м.

Анкета для волонтеров открыта для регистрации.