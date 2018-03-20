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Новости. Общество
11:14, 20 Марта 2018

В карельской больнице 70-летний пациент разбил окно, чтобы сбежать


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Пожилой пациент одной из районных больниц Карелии пытался сбежать, разбив окно в туалете.

Об инциденте рассказали в региональном отделе Росгвардии.

В понедельник утром на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из приёмного покоя районной больницы.

Выяснилось, что житель одного из поселков, который уже неделю находится на стационарном лечении, разбил оконное стекло в туалете и пытался выбраться на улицу.

"Появление группы задержания успокоило больного, он передумал покидать лечебное заведение. Информация передана в полицию. Скорее всего, гражданину придётся решать вопрос с возмещением ущерба за разбитое окно", - отметили в Росгвардии.

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