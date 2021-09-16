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В Карелии избиратели поделились мнениями о трехдневном голосовании

Новости. Общество
14:06, 17 Сентября 2021

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Жители Петрозаводска отправились на избирательные участки, не дожидаясь выходных.

Очереди выстроились на многих избирательных участках утром в пятницу. Голосующие утверждают, что у них появилась возможность проголосовать, освободив выходные.

«Мы пришили проголосовать сегодня с утра, чтобы успеть на работу. Таким образом, освободим время в выходные. Очень удобно, что на голосование отвели три дня. Если у кого нет такой возможности, может прийти в выходные. Очень понравилось соблюдение всех мер безопасности на избирательном участке». — рассказали супруги Людмила Валерьевна и Тимофей Евгеньевич.

В карельском Центризбиркоме сообщают, что во время голосования соблюдаются повышенные меры эпидемиологической безопасности. Голосующим измеряют температуру и предлагают обработать руки антисептиком. Избиратели получают маски, перчатки и одноразовые ручки. Голосование проводится с соблюдением социальной дистанции. Помещения дезинфицируются, в течение дня проходит санитарная обработка контактных поверхностей.

В этом году упрощена процедура голосования по месту пребывания. Люди, прописанные в других городах, но оказавшиеся в Петрозаводске, могли заранее подать заявление на сайте Госуслуг и выбрать удобный избирательный участок.

Напомним, в этом году голосование проходит в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В Карелии работают 462 избирательных участка. 131 из них находится в Петрозаводске. Они будут открыты с 8:00 до 20:00.

Жители Карелии выбирают депутатов Государственной думы, Законодательного собрания и Петросовета. Также в регионе проходит ряд муниципальных избирательных кампаний.

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Комментарии

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Изя
2021-09-17 14:42:44
Какие то грустные люди . оптимизЪма в них не видно . вот будет смех . согнали за единоросов . а проголосуют за коммунистов )))
User
2021-09-17 14:18:03
Судя по новости, избиратели очень довольны возможностью встать с утра раньше обычного, чтобы потолкаться в очереди за бюллетенем.
Серж
2021-09-17 14:16:49
ЛОХОТРОН и Позорище ,
Гость
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