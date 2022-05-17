В Карелии юноша отправился под суд по подозрению в торговле наркотиками

В Сегеже будут судить молодого человека, которого обвиняют в продаже наркотика оперативному сотруднику в момент проверочной закупки.

Сегежские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего юноши, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном в значительном размере. Об этом сообщает Следком.

По информации следствия, обвиняемый на момент совершения преступления был несовершеннолетним. Зимой 2021 года в Сегеже он сбыл наркотическое средство массой 0,33 грамма лицу, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка». В результате наркотик был изъят из незаконного оборота. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что рост контрабанды наркотиков почти на 300% зафиксирован в 2021 году.