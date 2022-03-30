Рост контрабанды наркотиков почти на 300% зафиксирован в 2021 году

Число преступлений, связанных с контрабандой наркотиков, в 2021 году выросло почти на 300%.

Об этом говорится в ежегодном докладе генпрокурора Совету Федерации, имеющемся в распоряжении ТАСС.

«Увеличение числа зарегистрированных преступлений является следствием не только расширения зоны ответственности транспортной полиции, но и обусловлено ростом пассажиропотока. Отмечается значительное увеличение на 278% числа преступлений, связанных с контрабандой наркотиков (с 143 до 540). Наибольшее их количество в Центральном федеральном округе, что объясняется передачей нового объекта обслуживания — таможенного поста „Международный почтамт“, на котором Центральной почтовой таможней при проведении досмотра международных почтовых отправлений выявляется большинство преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков», — говорится в докладе.

Также там отмечено, что в прошлом году поднадзорными таможенными органами в ходе таможенного контроля лиц, транспортных средств и грузов, следующих через государственную границу России, а также оперативно-разыскных мероприятий выявлено более 1 тыс. фактов незаконного перемещения наркотических средств и сильнодействующих веществ.

«Из незаконного оборота изъято более 5,5 т наркотиков. Например, в результате совместных мероприятий оперативных подразделений ФТС России и Республики Кыргызстан пресечена деятельность международной преступной группы, организовавшей канал поставок наркотиков из Исламской Республики Иран транзитом через Российскую Федерацию в Королевство Нидерланды. В результате проведения операции таможенными органами из незаконного оборота изъято наркотическое средство — героин — общей массой 370 кг, возбуждено 2 уголовных дела», — отмечено в докладе.