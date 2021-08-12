В Карелии юноша-рецидивист в очередной раз сел пьяным за руль и докатился до суда

В Костомукше 23-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела, в очередной раз попавшись пьяным за рулем, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Костомукши утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в управлении автомобилем в пьяном виде.

В ходе дознания было установлено, что молодой человек, ранее трижды судимый за совершение краж и угонов, в октябре 2020 года был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде.

Несмотря на это, в марте 2021 года он вновь сел за руль, предварительно напившись. Сотрудники ГИБДД остановили машину и отстранили пьяного водителя от управления.

Уголовное дело было направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 2 лет лишения свободы.