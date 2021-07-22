В Карелии юный водитель мопеда повторно сел за руль пьяным и вновь был пойман

Инспекторы поймали пьяного водителя мопеда, у которого к тому же не было прав.

Днем 27 июля на 4 км. дороги «подъезд к поселку Лоухи» был отстранён от управления мопедом 18-летний водитель. Об этом информирует ГИБДД Лоухи в своем паблике.

Водитель находился в состоянии опьянения, а мопед был без государственного регистрационного знака.

При этом ранее молодой человек был лишен прав за пьяное вождение.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

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