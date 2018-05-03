В Карелии юрлица, не заключившие договор с "Автоспецтрансом", заплатят крупные штрафы

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами грозит крупными штрафами юридическим лицам, не подписавшим договор на вывоз мусора.

Компания ООО "Автоспецтранс", получившая статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, предупредила о крупных штрафах, который грозят тем, кто не заключит с ней договори на вывоз мусора.

"Юридические лица обязаны заключить договор с региональным оператором в письменном виде… В отношении юридических лиц, которые до первого июня 2018 года не обратятся за заключением договора, будут приняты меры административного реагирования", - заявила заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Карелия Анна Борчикова.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".