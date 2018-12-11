В Карелии к 2020 году завершится оценка ресурсов алмазов

Новости по теме
Загрузка...
К 2020 году будет проведена оценка прогнозных ресурсов в Лоухском районе.
"Работы по алмазной тематике в Карелии АО "Росгеология" проводила еще в 2014 году, наибольший объем пришелся на 2018 год. Завершение работ – к 2020 году. К этому сроку будет проведена оценка прогнозных ресурсов в Лоухском районе. Не исключено, что там существует до 20-25 млн карат, это примерно 1,5-2 кубических метра алмазов", – сказал заместитель гендиректора АО "Росгеология" Сергей Костюченко.
Специалисты Росгеологии также проводили исследования перспективных районов для поиска алмазов в Мурманской и Архангельской областях и на Онежско-Ладожском перешейке в Ленинградской области, пишет ТАСС.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
05.12.2018, 12:17
06.12.2018, 10:26
05.12.2018, 17:49
09.12.2018, 18:15
09.12.2018, 09:49
Аналитика
10.12.2018 15:35
Обществоведение
В городском совете подвели первые результаты программы "Безопасный Петрозаводск" и рассказали о дальнейших планах по благоустройству города с помощью предложений жителей карельской столицы.
07.12.2018 12:37
06.12.2018 10:26
04.12.2018 10:51
03.12.2018 10:45
Чтиво
07.12.2018 15:50
Без политики
В преддверие новогодних праздников хочется купить подарки всем, кого любишь, и именно в такие моменты хочется иметь возможность хоть где-то сэкономить.
06.12.2018 13:24
04.12.2018 16:05
30.11.2018 14:54
Медиа
10.12.2018 10:39
Опрос
Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?
Комментарии