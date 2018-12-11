В Карелии к 2020 году завершится оценка ресурсов алмазов

К 2020 году будет проведена оценка прогнозных ресурсов в Лоухском районе.

"Работы по алмазной тематике в Карелии АО "Росгеология" проводила еще в 2014 году, наибольший объем пришелся на 2018 год. Завершение работ – к 2020 году. К этому сроку будет проведена оценка прогнозных ресурсов в Лоухском районе. Не исключено, что там существует до 20-25 млн карат, это примерно 1,5-2 кубических метра алмазов", – сказал заместитель гендиректора АО "Росгеология" Сергей Костюченко.

Специалисты Росгеологии также проводили исследования перспективных районов для поиска алмазов в Мурманской и Архангельской областях и на Онежско-Ладожском перешейке в Ленинградской области, пишет ТАСС.