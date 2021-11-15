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В Карелии капитально отремонтируют автомобильный мост через реку Деревянка

Новости. Экономика
11:13, 21 Декабря 2021
фото: © Правительство Карелии

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На ремонт моста на федеральной трассе Лодейное Поле – Вытегра – Прошкино – Плесецк – Брин-Наволок планируется потратить почти 78 миллионов рублей.

Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург-Мурманск объявило о проведении торгов на капитальный ремонт моста через реку Деревянка в Карелии. Мост располагается на подъезде к Петрозаводску трассы Лодейное Поле – Вытегра – Прошкино – Плесецк – Брин-Наволок.  

Капитально отремонтировать мост планируется к осени 2023 года. Начальная стоимость контракта, который будет финансироваться из федерального бюджета, составляет почти 78 миллионов рублей.

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Комментарии

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кир
2021-12-21 12:16:34
Просто на днях Россия выделила деньги на ремонт дорог в России. Заслуги самобытных нет никакой. :)
Offff
2021-12-21 12:22:03
кир, сторож-оккупант . А ты что здесь делаешь бездельник ? Иди работать . Не нравится ..вали в свою Сев. Корею . Там тебе понравится ..будут тебя пороть. :)
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