В Карелии капитально отремонтируют автомобильный мост через реку Деревянка

На ремонт моста на федеральной трассе Лодейное Поле – Вытегра – Прошкино – Плесецк – Брин-Наволок планируется потратить почти 78 миллионов рублей.

Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург-Мурманск объявило о проведении торгов на капитальный ремонт моста через реку Деревянка в Карелии. Мост располагается на подъезде к Петрозаводску трассы Лодейное Поле – Вытегра – Прошкино – Плесецк – Брин-Наволок.

Капитально отремонтировать мост планируется к осени 2023 года. Начальная стоимость контракта, который будет финансироваться из федерального бюджета, составляет почти 78 миллионов рублей.