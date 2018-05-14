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Новости. Общество
16:27, 14 Мая 2018

В Карелии клещи покусали уже 143 человека

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Первое в этом году обращение зарегистрировано в Олонецком районе.

Управлением Роспотребнадзора с 12 марта введен еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями, обращениями населения в учреждения здравоохранения республики по поводу присасывания клещей, а также проведением профилактических мероприятий.

Первое в этом году обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 17 апреля в поселке Устье Нурмойла Олонецкого района.

С начала сезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратилось 143 человека, в том числе 61 ребенок, что не превышает среднемноголетних значений.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на двенадцати административных территориях республики: в Петрозаводске, Костомукше, Сортавальском, Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Питкярантском, Пудожском и Суоярвском районах.

В профилактике клещевых инфекций одним из важнейших направлений остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов. 

В настоящее время заболевание клещевым энцефалитом регистрируется на многих территориях России, где имеются основные его переносчики – клещи. Наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы.

Если присосался клещ, то лучше снять его у врача, в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте. Снятого клеща нужно доставить на исследование в лабораторию.

Прием клещей проводится лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия", по адресу г. Петрозаводск, ул. Пирогова, 12, подъезд №10. 

Часы работы лаборатории: май - пн-чт, с 8.00 до 17.00 без перерыва, пт - с 8.00 до 16.45 без перерыва; 20, 27 мая - с 8.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.30; 12, 19, 26 мая - с 14.00 до 18.00.

Июнь - пн-чт, с 8.00 до 17.00 без перерыва, пт - с 8.00 до 16.45 без перерыва, 3, 11, 17, 24 июня - с 8.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.30; 2, 16, 23, 30 июня: с 14.00 до 18.00

Июль - пн-чт, с 8.00 до 17.00 без перерыва, пт - с 8.00 до 16.45 без перерыва; 1 июля - с 8.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.30.

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