В Карелии компании розничной торговли заметили улучшение ситуации в отрасли

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Среди руководителей компаний розничной торговли в Карелии увеличилось число тех, кто заметил улучшение ситуации в отрасли во втором квартале 2019 года, но индекс делового климата остается в отрицательной зоне.
Об этом говорят результаты опроса руководителей торговых фирм, проведенного Карелиястатом.
"Уменьшилась (по сравнению с первым кварталом – прим. ред.) доля предпринимателей, указавших на ухудшение ситуации (с 28,9% до 24,3%), и увеличилась доля тех, кто отметил ее улучшение (с 5,3% до 13,5%)", - говорится в комментарии Карелястата к результатам опроса.
Прогнозы руководителей компаний о развитии ситуации в отрасли также стали более оптимистичными.
Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".
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