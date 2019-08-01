В Карелии компания по заготовке ягод получит субсидию на оборудование

Новости по теме
Загрузка...
Минэкономразвития Карелии предоставит субсидию ООО ПК "Заготпром" на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для обработки лесных ягод, в размере 1,9 миллиона рублей.
По сообщению министерства решение принято по результатам конкурсного отбора.
"Оказанная мера поддержки позволит не только возместить понесенные компанией затраты на приобретение производственного оборудования, но и поспособствует улучшению условий ведения бизнеса", - сообщили в министерстве.
Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.07.2019, 21:30
29.07.2019, 11:20
29.07.2019, 09:45
31.07.2019, 12:27
30.07.2019, 10:27
25.07.2019, 12:14
Аналитика
31.07.2019 13:30
Обществоведение
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук принял участие в мероприятиях в рамках визита в столицу Карелии полпреда Президента в СЗФО Александра Гуцана и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
30.07.2019 13:36
26.07.2019 13:19
25.07.2019 09:56
Чтиво
31.07.2019 22:56
Без политики
Генеральный директор компании "ТехРент" Борис Сидоров поделился информацией об обслуживании региональных дорог в рамках республиканского контракта.
25.07.2019 13:22
23.07.2019 13:07
Медиа
Опрос
Как вы относитесь к тому, что в Петрозаводске появляются все новые и новые военно-патриотические памятники?
Комментарии