В Карелии компания по заготовке ягод получит субсидию на оборудование

Минэкономразвития Карелии предоставит субсидию ООО ПК "Заготпром" на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для обработки лесных ягод, в размере 1,9 миллиона рублей.

По сообщению министерства решение принято по результатам конкурсного отбора.

"Оказанная мера поддержки позволит не только возместить понесенные компанией затраты на приобретение производственного оборудования, но и поспособствует улучшению условий ведения бизнеса", - сообщили в министерстве.

Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".