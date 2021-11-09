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Росавиация утвердила список субсидируемых рейсов из Петрозаводска

Новости. Экономика
14:23, 09 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Росавиация утвердила перечень авиамаршрутов из столицы Карелии, на выполнение которых авиакомпании получат федеральные субсидии.

В список, утвержденный Росавиацией, попали три направления из Петрозаводска и шесть в Петрозаводск.

Так, авиакомпания «Северсталь» будет выполнять рейсы из столицы Карелии в Анапу и Симферополь, а «Азимут» — из Петрозаводска в Воронеж. Частота рейсов в Анапу составит один раз в неделю, в Симферополь и Воронеж — два раза в неделю.

Авиакомпании «Азимут» субсидировали рейсы в Петрозаводск из Сочи, Минеральный Вод, Краснодара. «РусЛайн» будет выполнять рейсы в столицу Карелии из Мурманска и Калининграда, а «ЮВТ Аэро» — из Казани. Самолеты по этим маршрутам будут летать два раза в неделю.

В целом количество субсидируемых региональных авиарейсов в 2022 году вырастет на 40%. Всего на программу выделено 9,3 миллиарда рублей — на 21% больше, чем годом ранее, планируется перевезти более 3 миллионов пассажиров.

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