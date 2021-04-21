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Совхоз «Ведлозерский» выкупит сельхозугодья и производственные здания в поселке Пряжа в Карелии

Новости. Экономика
11:47, 22 Апреля 2021
фото: © ГТРК Карелия
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Республиканское правительство предоставило сельхозпредприятию субсидию на приобретение недвижимости.

Правительство Карелии выделило акционерному обществу «Совхоз «Ведлозерский» около 52,5 миллиона рублей в виде субсидии республиканского бюджета на приобретение недвижимого имущества в поселке Пряжа. Речь идет о нескольких земельных участках, зданиях фермы, двух телятников, сенного сарая, пилорамы, столярной мастерской и магазина, которые принадлежат акционерному обществу «Пряжинское».

Покупка имущества понадобилась государственному сельхозпредприятия для реализации масштабного проекта по модернизации своего производства. В рамках этого проекта в поселке Пряжа намечено строительство современного роботизированного животноводческого комплекса.  

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