890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Житель Карелии остался без денег после "насыщенного общения" с мошенником
21.05.2020 18:20
Верховный суд Карелии не нашел оснований для отмены результатов выборов в горсовет Сортавалы 5
21.05.2020 16:32
Прокуратура обязала предприятие устроить на работу осужденного жителя Карелии 2
21.05.2020 18:00
Парламентарии Карелии потребовали от "Карелкоммунэнерго" отчитаться о расходовании субсидии в 1,5 млрд 2
21.05.2020 16:20

В Карелии компания "Русал" судится с коммунальщиками

Новости. Экономика
10:40, 22 Мая 2020
фото: © Коллаж freepik.com / pixabay.com
Загрузка...

Арбитражный суд республики готовится рассмотреть конфликт между водоканалом поселка Надвоицы и предприятием "Объединенная компания Русал Уральский алюминий".

В июне арбитражный суд Карелии должен рассмотреть иск МУП "Водоканал Надвоицы" к АО "Объединенная компания Русал Уральский алюминий". 

Сообщается, что водоканал Надвоицы требует взыскать с "Русал Урал" 11,495 млн рублей, в том числе задолженность за холодное водоснабжение и прием сточных вод в период с 1 августа 2017 года по 31 мая 2019 года в размере почти 11,270 млн рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами с 21 августа по 4 декабря 2019 года на сумму 224,715 тыс. рублей.

При этом "Русал Урал" также подал в арбитражный суд Карелии иск к надвоицкому водоканалу по поводу взыскания с него задолженности в размере 11,427 млн рублей по договору аренды, заключенному 16 января 2019 года. При этом арбитражный суд Карелии возвратил предприятию иск.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-05-22 13:23:10
Запасаемся попкорном. Коммунальщики-монопольщики столкнулись с равным по весовой категории противником. Привычно отобрать не получается.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
21.05.2020, 08:48
Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии
20.05.2020, 08:54
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
15.05.2020, 09:14
Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 200 человек
19.05.2020, 13:32
В Петрозаводске выявлено 78 очагов коронавирусной инфекции

Аналитика

21.05.2020 13:40
Капитал
"Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса" 2
Генеральный директор ООО "Карелия Палп" Юрий Айвазов рассказал о работе крупнейшего российского экспортера газетной бумаги в условиях пандемии коронавируса.
"Все поняли, что от государства ждать нечего" 41
20.05.2020 16:00
Архиерей под наблюдением 15
19.05.2020 15:28
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 4
18.05.2020 15:59
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 8
15.05.2020 16:42
Вся аналитика

Чтиво

20.05.2020 09:30
Кофе со сливками
Скульптор красоты
Гость рубрики "Кофе со сливками" – пластический хирург Александр Зайцев.
"Мы прогнозируем, что не вытянем"
19.05.2020 13:20
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
14.05.2020 14:46
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
18.05.2020 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»