В Карелии компания "Русал" судится с коммунальщиками

Арбитражный суд республики готовится рассмотреть конфликт между водоканалом поселка Надвоицы и предприятием "Объединенная компания Русал Уральский алюминий".

В июне арбитражный суд Карелии должен рассмотреть иск МУП "Водоканал Надвоицы" к АО "Объединенная компания Русал Уральский алюминий".

Сообщается, что водоканал Надвоицы требует взыскать с "Русал Урал" 11,495 млн рублей, в том числе задолженность за холодное водоснабжение и прием сточных вод в период с 1 августа 2017 года по 31 мая 2019 года в размере почти 11,270 млн рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами с 21 августа по 4 декабря 2019 года на сумму 224,715 тыс. рублей.

При этом "Русал Урал" также подал в арбитражный суд Карелии иск к надвоицкому водоканалу по поводу взыскания с него задолженности в размере 11,427 млн рублей по договору аренды, заключенному 16 января 2019 года. При этом арбитражный суд Карелии возвратил предприятию иск.

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