В Карелии лесопользователи погасили долги на сумму свыше 28 млн рублей

Лесопользователи погасили долги по арендным платежам, сообщили в прокуратуре Карелии.

Некоторые лесозаготовители игнорируют обязательства, взятые на себя при заключении договоров аренды участков лесного фонда. Также несвоевременно осуществляют плату за аренду леса, используют деньги в целях решения своих финансовых трудностей.

В целях снижения задолженности по платежам за использование лесов природоохранная прокуратура организовывала рабочие совещания с руководителями лесозаготовительных предприятий по вопросу своевременности внесения арендной платы руководителям ООО "Северлеспром", ООО "Костомукшская строительная компания", ООО "НПО Финтек", ООО "Онежские карьеры", ООО "Юбор", ООО "Каменная сельга", ООО "Раре метал", ООО "ЕСГ-Диабаз".

В результате была погашена задолженность на общую сумму свыше 28 млн рублей.