В Карелии лишенный прав водитель сел за руль лесовоза

Нарушителя остановили 2 августа на 88 км автодороги Войница - Вокнаволок - Костомукша, сообщили в ГИБДД Карелии.

В воскресенье сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления лесовозом Volvo водителя, который ранее был лишен водительских прав.



Полицейские выясняют обстоятельства правонарушения.

Ранее водитель лесовоза пострадал в страшном ДТП на 148 км федеральной автомобильной дороги А-137 "Автомобильная дорога Р-21 "Кола" – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – госграница с Республикой Финляндия".