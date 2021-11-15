В Карелии люди гибнут на дорогах чаще всего по понедельникам, утверждают в ГИБДД

В ГИБДД Карелии показали статистику по ДТП за 11 месяцев.

За 11 месяцев 2021 года на дорогах Карелии произошло 503 ДТП, в которых погибли 78 человек и 643 получили травмы различной степени тяжести. Наибольшее число ДТП с трагическими последствиями зафиксировано в Петрозаводске, где погибли 9 человек и 172 пострадали.

Согласно статистике, одним из наиболее опасных видов ДТП является столкновение транспортных средств – каждое 4 происшествие со смертельным исходом. За 11 месяцев в 186 столкновениях погибли 44 человека и 292 были травмированы. В происшествиях со съездом в придорожный кювет погибли 9 человек и 157 пострадали.

К одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения относятся пешеходы. Фактически в каждом 6 автонаезде пешие участники движения получили смертельные ранения (в 95 ДТП погибли 14 пешеходов и 86 пострадали).

Чаще всего аварии происходили по воскресеньям (80 ДТП – 13 человек погибли и 108 пострадали). По понедельникам зафиксировано максимальное число погибших (в 68 ДТП погибли 18 человек, 79 пострадали).

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей выбирать безопасный стиль вождения и не допускать на дороге агрессивного поведения, быть предельно внимательными за рулем, проявлять уважение к другим участникам движения.