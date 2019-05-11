В Карелии лосенок несколько дней ходил около трассы в поисках мамы

Отзывчивые жители Карелии позаботились о животном: накормили и отвели в лес в надежде на лучшее.

Портал "Карелия.Ньюс" опубликовал материал о потерявшемся лосенке.

Животное ходило вдоль трассы в районе деревни Крошнозеро несколько суток.

Охотинспекторы выехали на место, пытались решить проблему: звонили в ведомтсва чтобы понять, готовы ли они в случае согласия Минприроды принять лосенка.

В итоге лосенка отнесли в лес на свежие следы лосихи. Малыш пошел в глубь леса. Что с ним сулчилось дальше - не известно.