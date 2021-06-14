В Карелии магазинные дебоширы матерились, дрались и били тару

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли действия хулиганов в магазинах.

В одном из сетевых торговых заведений Сортавалы на днях вечером сработала тревожная сигнализация, передает Росгвардия. Выяснилось, что нетрезвый 17-летний юноша разбил бутылку спиртного и устроил потасовку. Происшествие было зарегистрировано как мелкое хулиганство.

Также за хулиганские действия в Олонце задержан 39-летний местный житель, который выражался нецензурной бранью и мешал работе персонала. Ещё один житель Олонца за подобное поведение был задержан в квартире, хозяин которой активировал охранную сигнализацию и попросил избавить его от агрессивного пьяного визитёра. А гость города, 32-летний мужчина, зарегистрированный в Нижнем Новгороде, не просто попытался похитить бутылку спиртного, но и затеял драку с продавцами, когда был уличён в противозаконных действиях.

Ранее сообщалось, как росгвардейцы подняли и задержали пьяного мотоциклиста.