Росгвардейцы подняли и задержали пьяного мотоциклиста

В Петрозаводске пьяный мотоциклист пытался уехать от росгвардейцев, но не смог, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Находясь на маршруте патрулирования, группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны увидела упавшего мотоциклиста и остановилась для оказания помощи.

Мужчина при приближении сотрудников Росгвардии поспешно сел на мотоцикл и попытался скрыться, но не смог — позже выяснилось, что мотоциклист находился в сильном алкогольном опьянении. Росгвардейцы задержали правонарушителя, 32-летнего петрозаводчанина, и передали его наряду ГИБДД.

При проверке личности гражданина выяснилось, что он менее года назад уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За повторное правонарушение мужчину ждет уголовная ответственность.