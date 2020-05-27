В Карелии машинист с помощником оставили тепловоз без топлива

Транспортные полицейские задержали с поличным группу похитителей, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Во время рейда на перегоне станций Пертозеро - Ледмозеро-2 правоохранители поймали нарушителей на краже дизельного топлива – двух работников железной дороги и жителя Костомукшского района.





Машинист и его помощник в рабочее время остановили на перегоне тепловоз, а третий подельник на микроавтобусе подвез к путям для перевозки похищенного емкость объемом 1000 литров.



С помощью мотопомпы и резиновых шлангов злоумышленники слили 600 литров топлива.





Ущерб превысил 21 тысячу рублей.



Возбуждено уголовное дело.



Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее безработные жители Карелии украли 400-килограммовый трансформатор.