890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пассажирский транспорт возобновил работу в Петрозаводске 9
27.05.2020 22:44
Статистика СOVID-19 по Карелии: Еще 11 новых случаев коронавируса выявлено в республике
Сегодня 09:00
Глава Петрозаводска осталась недовольна состоянием автобусов (ФОТО) 5
Сегодня 15:51
УФАС не стало наказывать ЦСК за цены на "антивирусный" гель после объяснений Михеева 6
Сегодня 15:06
"Эти материалы свидетельствуют о негативном отношении обвиняемого к лидеру страны" 17
Сегодня 11:01
Групповое ДТП произошло в Петрозаводске (ВИДЕО)
Сегодня 10:02

В Карелии машинист с помощником оставили тепловоз без топлива

Новости. Криминал
16:34, 28 Мая 2020
фото: © пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте
Загрузка...

Транспортные полицейские задержали с поличным группу похитителей, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Во время рейда на перегоне станций Пертозеро - Ледмозеро-2 правоохранители поймали нарушителей на краже дизельного топлива – двух работников железной дороги и жителя Костомукшского района.



Машинист и его помощник в рабочее время остановили на перегоне тепловоз, а третий подельник на микроавтобусе подвез к путям для перевозки похищенного емкость объемом 1000 литров.

С помощью мотопомпы и резиновых шлангов злоумышленники слили 600 литров топлива.



Ущерб превысил 21 тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее безработные жители Карелии украли 400-килограммовый трансформатор.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2020-05-28 17:14:01
Электрифицировать дорогу, и не смогут красть.
paramparam
2020-05-28 17:12:02
Уже придуманы системы контроля с монтируемыми в бак датчиками уровня топлива с передачей данных в реальном времени.
кир
2020-05-28 16:59:36
Топливо крали всегда на железной дороге. Проходят годы, а эффективных мер нет. Руку отрубать не пробовали? Говорят, очень помогает.
Беня
2020-05-28 18:50:23
кир, все вокруг народное, все вокруг МОЁ :) :) :)
На самом деле уже нет, но разве это шото меняет? :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
21.05.2020, 08:48
Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии
23.05.2020, 12:01
Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19

Аналитика

Сегодня 11:27
Тема недели
Людмила Котович: "Нам предстоит еще не один месяц жить в этой ситуации" 2
Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Людмила Котович – об эпидситуации, пневмонии, тестах и вынужденных мерах.
Геннадий Боднарчук: "Для волонтера даже маленькая помощь важнее большого сочувствия" 1
27.05.2020 13:30
"Чтобы было тихо и спокойно, как на кладбище" 20
26.05.2020 14:10
Видно, что Парфенчиков старается 8
26.05.2020 12:31
Главный пульмонолог Карелии: "Эпидемия должна нас чему-то научить!" 4
25.05.2020 13:54
Вся аналитика

Чтиво

27.05.2020 12:00
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая 2
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
Элиссан Шандалович: Реакция на обращения медработников должна быть незамедлительной
27.05.2020 11:45
Серьезные технологии с элементами творчества: старший технолог АО "ПКС-Водоканал" рассказала о своей работе
26.05.2020 13:53
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
Сегодня 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»