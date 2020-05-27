В Карелии машинист с помощником оставили тепловоз без топлива

Транспортные полицейские задержали с поличным группу похитителей, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.
Во время рейда на перегоне станций Пертозеро - Ледмозеро-2 правоохранители поймали нарушителей на краже дизельного топлива – двух работников железной дороги и жителя Костомукшского района.
Машинист и его помощник в рабочее время остановили на перегоне тепловоз, а третий подельник на микроавтобусе подвез к путям для перевозки похищенного емкость объемом 1000 литров.
С помощью мотопомпы и резиновых шлангов злоумышленники слили 600 литров топлива.
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Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Ранее безработные жители Карелии украли 400-килограммовый трансформатор.
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