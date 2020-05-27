Безработные жители Карелии украли 400-килограммовый трансформатор

Инцидент произошел в феврале в Кемском районе, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Двое безработных местных жителей в возрасте 30 и 39 лет, находясь недалеко от железнодорожной станции Кемь, обнаружили отключенный от контактной сети трансформатор и решили его украсть.



Общий вес украденного составил более 400 килограмм.

Злоумышленники разобрали устройство и сдали его в пункт приема металла.

Ущерб превысило 6,5 тысячи рублей.

Уголовное дело направлено в Кемский городской суд.

Ранее четверо "богатырей" вынесли из чужого гаража в Карелии около тонны металла.