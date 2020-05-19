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Четверо "богатырей" вынесли из чужого гаража в Карелии около тонны металла

Новости. Криминал
11:26, 20 Мая 2020
фото: © Depositphotos/Sergey Golovanov
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В полицию Беломорского района поступило заявление о краже от 56-летнего местного жителя, сообщили в МВД Карелии.

Из гаража мужчины украли металлолом. 

В числе подозреваемых оказались четверо местных жителей, младшему из которых 28 лет, а старшему – 48. Ранним утром они разобрали крышу гаража и украли оттуда около тонны лома черного металла – старые радиаторы и водонагревательный бак.

Похищенное злоумышленники сдали в пункт приема металлолома, "заработав" около 4,5 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее "охотника" за металлом поймали на месте преступления в Карелии.

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