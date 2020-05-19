Четверо "богатырей" вынесли из чужого гаража в Карелии около тонны металла

В полицию Беломорского района поступило заявление о краже от 56-летнего местного жителя, сообщили в МВД Карелии.

Из гаража мужчины украли металлолом.

В числе подозреваемых оказались четверо местных жителей, младшему из которых 28 лет, а старшему – 48. Ранним утром они разобрали крышу гаража и украли оттуда около тонны лома черного металла – старые радиаторы и водонагревательный бак.

Похищенное злоумышленники сдали в пункт приема металлолома, "заработав" около 4,5 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее "охотника" за металлом поймали на месте преступления в Карелии.