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В Карелии Медведев заявил, что Балтика становится морем, где, по сути, доминирует НАТО

Новости. Политика
17:49, 28 Июля 2022
фото: © Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС, архив

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия симметрично ответит на расширение военной инфраструктуры альянса на территории Швеции и Финляндии в случае их вступления в НАТО.

Балтийское море становится сейчас регионом, где, по сути, доминирует НАТО, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Сортавале, информирует ТАСС.

«В целом это (вступление Швеции и Финляндии в НАТО — прим. ТАСС), безусловно, ухудшает ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, потому что Балтийское море сейчас, по сути, становится морем, где доминируют страны НАТО», — сказал Медведев в четверг на пресс-подходе после совещания по обеспечению безопасности северо-западных рубежей РФ.

Он отметил, что Россия сможет защитить свои интересы и обеспечить безопасность в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО. «Реакция России на все эти события будет необходимой и достаточной, уверен, что мы сможем защитить наши интересы, защитить интересы нашей страны, обеспечить ее безопасность, обеспечить безопасность граждан нашей страны необходимыми средствами», — сказал Медведев.

При этом, по его словам, решение о вступлении Стокгольма и Хельсинки в НАТО усложняет ситуацию с обеспечением безопасности на Балтике. «Очевидно, что решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот, осложняет ситуацию с обеспечением безопасности для всех», — сказал Медведев.

Он добавил, что Россия симметрично ответит на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Швеции и Финляндии в случае их вступления в альянс. «Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной. То есть они могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса: или умеренный, или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решения о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений. Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут приниматься наши ответные шаги», — сказал Медведев.

Напомним, сегодня в Карелию прибыл зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 

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