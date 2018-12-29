В Карелии "Медвежьегорский молокозавод" купила питерская компания

Имущественный комплекс ООО "Медвежьегорский молокозавод" приобретен ООО "Сила Инвеста" 28 декабря, сообщили в правительстве Карелии.

Завершены торги в форме публичного предложения, по результатам которых "Медвежьегорский молокозавод" приобретен ООО "Сила Инвеста".

Состоявшаяся сделка позволит начать выплату долгов по заработной плате, возникших у предыдущего собственника предприятия.

Новый собственник создал юридическое лицо ООО "Молзавод "Медвежка" и продолжает производственную деятельность на мощностях бывшего молокозавода, увеличивая объемы производства продукции.

"Сила Инвеста" планирует модернизировать производство, расширить ассортимент продукции и сохранить рабочие места. Сегодня численность работников на предприятии составляет 62 человека.