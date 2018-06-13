В Карелии местные власти не смогли освоить средства, выделенные на дороги

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Муниципальные власти в Карелии в 2017 году оказались неспособны в полном объеме потратить выделенные им средства на ремонт дорог.
Об этом в среду сообщил министр дорожного хозяйства, транспорта и связи республики Алексей Кайдалов на публичных слушаниях, посвященных исполнению республиканского бюджета за 2017 год.
По словам Кайдалова, администрации ряда муниципалитетов не сумели в установленные сроки подготовить проектную документацию, поэтому лишились финансирования.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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