В Карелии младенец выпал из коляски и умер

Трагический случай произошел 20 апреля в поселке Сяпся Пряжинского района. Следком Карелии расследует уголовное дело по факту гибели ребенка.

По информации Следкома Карелии, молодые родители вместе со своим 8-месячным сыном приехали в гости к своим знакомым в один из поселков Пряжинского района, которые проживают в двухквартирном доме. В вечернее время мать оставила ребенка спящим в коляске на улице на огороженной придомовой территории без присмотра. В какой-то момент коляска упала, а находящийся в ней ребенок погиб.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следственными органами расследуется уголовное дело по факту гибели мальчика по признакам преступления – причинение смерти по неосторожности.

По имеющимся у нас данным, мальчик находился с родителями у бабушки в Сяпсе. Мать нашла ребенка упавшим из коляски без признаков жизни, лежащим на земле вниз головой – на лбу младенца была гематома. В 19.44 родители вызвали скорую, а сами выехали навстречу. Малышу проводили реанимацию на протяжении 30 минут, но, со слов фельдшера, ребенок был уже мертвым.