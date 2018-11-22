В Карелии могут появиться мусорные баки за 1,5 млн рублей

Жители Пряжи выдвинули проект по благоустройству мусорных площадок для участия в республиканском конкурсе, сообщили в ООО "Автоспецтранс".

В пряжинский ДК 19 ноября на собрание пришло около 60 человек для обсуждения программы поддержки местных инициатив. Однако этого не хватило для голосования. А уже 20 ноября собралось 230 неравнодушных жителей.

В результате жители Пряжи проголосовали за проект "ЭкоЦИКЛ" по установке мусорных площадок. Если проект, стоимость которого составляет 1,6 млн рублей, одобрят, то в поселке появятся мусорные площадки с закрытыми контейнерами на колесиках.

Сейчас в Пряже 31 контейнерная площадка, и только 7 из них находятся в хорошем состоянии, отвечающем санитарным и эстетическим нормам.

Пакет документов на конкурс планируется подать до 10 декабря.