В Карелии молчание кредитора привело к аресту счетов расплавившего с ним должника

В Костомукше мужчина чуть не остался без денег и транспорта, поскольку числился у судебных приставов в должниках.

Как сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии, в костомукшском отделении находилось исполнительное производство о взыскании с должника в пользу юридического лица задолженности свыше 135 тысяч рублей. Судебный пристав наложил арест на его счета в банке, а также ввел запрет на регистрационные действия в отношении трех его автомобилей.

Получив СМС-сообщение от банка, должник связался с судебным приставом-исполнителем по телефону с вопросом о причине ареста счета. По его словам, постановление о возбуждении исполнительного производства он получил одновременно с оповещением банка, ни о каком решении суда не знал.

Кроме того, задолженность в 135 тысяч рублей он уже погасил. Поэтому он обратился к кредитору за разъяснением причин предъявления на принудительное взыскание задолженности. После этого взыскатель письменно проинформировал судебного пристава-исполнителя об отсутствии задолженности. Исполнительное производство в отношении гражданина было окончено, а меры принудительного исполнения отменены.

Ранее должник пожаловался суду на действия судебного пристава.