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В Карелии молчание кредитора привело к аресту счетов расплавившего с ним должника

Новости. Общество
17:20, 23 Сентября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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В Костомукше мужчина чуть не остался без денег и транспорта, поскольку числился у судебных приставов в должниках.

Как сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии, в костомукшском отделении находилось исполнительное производство о взыскании с должника в пользу юридического лица задолженности свыше 135 тысяч рублей. Судебный пристав наложил арест на его счета в банке, а также ввел запрет на регистрационные действия в отношении трех его автомобилей.

Получив СМС-сообщение от банка,  должник связался с судебным приставом-исполнителем по телефону с вопросом о причине ареста счета. По его словам, постановление о возбуждении исполнительного производства он получил одновременно с оповещением банка, ни о каком решении суда не знал.

Кроме того, задолженность в 135 тысяч рублей он уже погасил. Поэтому он обратился к кредитору за разъяснением причин предъявления на принудительное взыскание задолженности. После этого взыскатель письменно проинформировал судебного пристава-исполнителя об отсутствии задолженности. Исполнительное производство в отношении гражданина было окончено, а меры принудительного исполнения отменены.

Ранее должник пожаловался суду на действия судебного пристава.

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Комментарии

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Махмуд
2020-09-23 19:50:05
У нас могут и окучить просто так, главное хлебальником не щёлкать!?! Кто обращался в МФО"Выручайку" тот поймёт....
кир
2020-09-23 18:13:59
Зачем нам ихние терки? Не касается нас и ценности не представляет.
Captain Strawberry
2020-09-23 17:33:16
"расплавившего с ним" или всё-таки "расплатившегося с ним"?
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