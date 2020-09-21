Должник пожаловался суду на действия судебного пристава

Житель Питкярантского района обратился в суд с иском.

Как сообщается на сайте районного суда, мужчину, накопившего долг в 600 тысяч рублей, не устроило, что с его пенсии удерживают 50% в счет погашения задолженности.

Оставшаяся от пенсии сумма, по словам должника, составляет менее прожиточного минимума.

Мужчина просил суд признать действия судебного пристава незаконными.

Но суд не встал на сторону истца и пришел к выводу об отказе в удовлетворении требований.

Еще до обращения в суд судебный пристав постановил производить удержания из пенсии должника в размере 15%.

Ранее фирма в Карелии погасила долг в 2,2 млн рублей, побоявшись потерять бизнес.