Фирма в Карелии погасила долг в 2,2 млн рублей, побоявшись потерять бизнес

Организация в Костомукше задолжала Минприроды более 2,2 млн рублей, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.
Фирма-должник не торопилась гасить долг, поэтому судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора, общая сумма которого составила более 145 тысяч рублей, ввели запреты в отношении 32 единиц техники, а также обратили взыскание на счета организации в банках.
Испугавшись ареста транспорта, а также приостановления финансовой деятельности, руководство организации погасило задолженность.
Ранее долг почти в полмиллиона рублей помешал жительнице Карелии продать квартиру.
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