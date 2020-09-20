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Фирма в Карелии погасила долг в 2,2 млн рублей, побоявшись потерять бизнес

Новости. Общество
12:10, 21 Сентября 2020
фото: © Александр Казаков
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Организация в Костомукше задолжала Минприроды более 2,2 млн рублей, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Фирма-должник не торопилась гасить долг, поэтому судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора, общая сумма которого составила более 145 тысяч рублей, ввели запреты в отношении 32 единиц техники, а также обратили взыскание на счета организации в банках.

Испугавшись ареста транспорта, а также приостановления финансовой деятельности, руководство организации погасило задолженность.

Ранее долг почти в полмиллиона рублей помешал жительнице Карелии продать квартиру.

 

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