Фирма в Карелии погасила долг в 2,2 млн рублей, побоявшись потерять бизнес

Организация в Костомукше задолжала Минприроды более 2,2 млн рублей, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Фирма-должник не торопилась гасить долг, поэтому судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора, общая сумма которого составила более 145 тысяч рублей, ввели запреты в отношении 32 единиц техники, а также обратили взыскание на счета организации в банках.

Испугавшись ареста транспорта, а также приостановления финансовой деятельности, руководство организации погасило задолженность.

Ранее долг почти в полмиллиона рублей помешал жительнице Карелии продать квартиру.