Долг почти в полмиллиона рублей помешал жительнице Карелии продать квартиру

Чтобы продать квартиру, женщина погасила всю задолженность – почти полмиллиона рублей, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Жительница Кондопожского района накопила долги по кредитным платежам, оплате госпошлины и другим взысканиям в пользу бюджета РФ сумму более 470 тысяч рублей.

Установлено, что гражданка имеет в собственности земельный участок с жилым домом и квартиру.



Судебный пристав наложил запрет на регистрационные действия на имущество.

Женщина захотела продать квартиру, но не смогла. После чего сразу погасила долг.

Ранее житель Карелии узнал о своем долге, получив смс об аресте банковского счета.