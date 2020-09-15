Житель Карелии узнал о своем долге, получив смс об аресте банковского счета

Житель Костомукши задолжал кредитному учреждению более 160 тысяч рублей, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Так как мужчина не погасил долг, на его счет в банке наложили арест.

Получив смс-сообщение от банка об аресте счета, должник связался с судебным приставом по телефону и поинтересовался, по какой причине это произошло.

Оказывается, мужчина не проживал по указанному адресу и никаких уведомлений не получал.

После разговора с приставом житель Карелии погасил задолженность.