В Карелии молодой человек насмерть забил мужчину доской

В Лахденпохье перед судом предстанет местный житель, насмерть забивший мужчину, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, в ночь на 2 сентября 2017 года 19-летний житель Лахденпохьи на улице распивал спиртное вместе со своим знакомым. Мужчины поссорились, и обвиняемый избил своего оппонента руками, ногами и деревянной доской.

Потерпевший был доставлен в больницу с множественными травмами, где несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.