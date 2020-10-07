В Карелии молодой человек приехал в гости к другу и совершил преступление

Ночная прогулка молодого человека по Беломорску закончилась преступлением, сообщили в МВД по Карелии.

Мужчина обратился в полицию Беломорска, заявив, что неизвестные похитили ноутбук и фотоаппарат. Ущерб составил 35 тысяч рублей.



Сотрудники полиции установили, что к происшествию причастен 29-летний мужчина.



По словам подозреваемого, он приехал навестить друга. Ночью решил прогуляться по городу и набрел на помещение фото-сервиса. Разбил окно, проник внутрь, похитил имущество, а утром отправился в Петрозаводск. После чего продал похищенное.



Незаконная выручка составила около 10 тысяч рублей. Деньги мужчина потратил на алкоголь.



В настоящее время подозреваемый арестован за ранее совершенное преступление.



Возбуждено уголовное дело.