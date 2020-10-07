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В Карелии молодой человек приехал в гости к другу и совершил преступление

Новости. Происшествия
12:58, 08 Октября 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев
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Ночная прогулка молодого человека по Беломорску закончилась преступлением, сообщили в МВД по Карелии.

Мужчина обратился в полицию Беломорска, заявив, что неизвестные похитили ноутбук и фотоаппарат. Ущерб составил 35 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что к происшествию причастен 29-летний мужчина.

По словам подозреваемого, он приехал навестить друга. Ночью решил прогуляться по городу и набрел на помещение фото-сервиса. Разбил окно, проник внутрь, похитил имущество, а утром отправился в Петрозаводск. После чего продал похищенное.

Незаконная выручка составила около 10 тысяч рублей. Деньги мужчина потратил на алкоголь.

В настоящее время подозреваемый арестован за ранее совершенное преступление.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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