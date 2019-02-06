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Новости. Общество
08:05, 06 Февраля 2019
фото: https://pixabay.com

Молодой человек в Карелии ударил ножом соседа за замечание о громкой музыке

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Словесный конфликт в городе Кондопога закончился причинением телесных повреждений.

По данным пресс-службы Кондопожского городского суда, летом 2018 года к молодому человеку зашел сосед сделать замечание по поводу громко играющей музыки. Словесный конфликт привел к тому, что молодой человек, испугавшись, взял в руки нож и ударил им соседа.

Уголовное дело поступило в суд с квалификацией обвинения по ч. 2 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", однако в ходе исследования материалов дела, допросов подсудимого, потерпевшего, свидетелей, действия виновного были переквалифицированы на ч.1 ст.114 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны".

Молодой человек признан виновным по ч.1 ст.114 УК РФ. Ему назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10 % из заработка.

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Комментарии

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Евгений
2019-02-06 08:12:29
В какие же времена мы живём, что в ходе бытового словесного конфликта можно запросто ножом получить. Сколько агрессии в людях.
Гость
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