В Карелии молодой человек уклонился от службы в армии и стал фигурантом уголовного дела

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Сортавала, уклонившегося от призыва на военную службу, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, 22-летний подозреваемый был признан годным к военной службе. Во время призывной кампании с декабря 2020 года по май 2021 года он не явился в отдел военного комиссариата в Сортавале для прохождения медицинской и призывной комиссии. При этом не пояснил причину своей неявки и не предоставил в отдел военного комиссариата документов, подтверждающих право на освобождение или отсрочку от службы в армии.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Карелии оштрафовали уклониста, не желавшего служить из-за кредитов.