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В Карелии молодой человек уклонился от службы в армии и стал фигурантом уголовного дела

Новости. Общество
17:40, 04 Февраля 2022
фото: © Алексей Павлишак / ТАСС

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Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Сортавала, уклонившегося от призыва на военную службу, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, 22-летний подозреваемый был признан годным к военной службе. Во время призывной кампании с декабря 2020 года по май 2021 года он не явился в отдел военного комиссариата в Сортавале для прохождения медицинской и призывной комиссии. При этом не пояснил причину своей неявки и не предоставил в отдел военного комиссариата документов, подтверждающих право на освобождение или отсрочку от службы в армии.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Карелии оштрафовали уклониста, не желавшего служить из-за кредитов.

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Комментарии

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Koira
2022-02-04 18:18:23
где же все патриоты крым*ашисты)
Teатральный критик
2022-02-04 18:24:04
Koira, в мегаполисах скрываются. Сисюрити :)
кир
2022-02-04 17:55:06
Мировая отмазка - это религия и убеждения.
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