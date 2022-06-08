В Карелии молодые грабители, забившие свою жертву до смерти, получили 18,5 лет колонии на двоих

В Сегеже осудили двоих молодых людей, совершивших три разбойных нападения с пистолетом, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что молодые люди 17 и 22 лет с октября 2020 года по январь 2021 года в состоянии алкогольного опьянения в Сегеже нападали на горожан, в том числе несовершеннолетних. Их целью был грабеж. При разбойных нападениях подсудимые использовали пистолет. Они приставляли оружие к головам потерпевших и требовали отдать деньги или имущество. Двух потерпевшим молодые люди избили, один из нападавших использовал в качестве оружия металлические предметы. В декабре 2020 года при совершении очередного разбойного нападения в подъезде дома подсудимые набросились на 47- летнего мужчину. Они отобрали у своей жертвы деньги. От полученных травм, которые нанес несовершеннолетний подсудимый металлическим предметом, мужчина скончался.

Приговором Сегежского городского суда молодому человеку, являющемуся на момент преступления несовершеннолетним, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на (, 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его компаньон по разбою получил 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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